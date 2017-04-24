Екатеринбург, 24 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум.

В Екатеринбурге остановочные пункты «Площадь Малышева», расположенные в районе пересечения улиц Малышева и 8 Марта и улицы Малышева и Банковского переулка, переименованы в «Храм Большой Златоуст». Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Pokvalitov Демонтаж памятника Малышеву для переноса, Площадь Малышева (Екатеринбург)

Решение о переименовании остановок было принято городской комиссией по наименованиям на основании обращения Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. На данный момент городской комитет по транспорту оповестил о произошедших переменах предприятия занимающиеся перевозкой пассажиров, а также организовал смену вывесок на остановочных комплексах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге по инициативе местной епархии часть улицы Толмачёва была переименована в Царскую. Изначально комиссия по наименованиям, которая поддержала данную инициативу, планировала полностью переименовать улицу Толмачёва, но такое решение вызвало широкий общественный резонанс. В итоге городской избирательной комиссии было поручено провести опрос жильцов улицы.

Результаты исследования, которое помогали проводить волонтёры от Екатеринбургской епархии и свердловского обкома КПРФ, показал, что подавляющее большинство людей, проживающих на улице Толмачёва, вовсе не горят желанием оказаться на улице Царской. В итоге переименовали ту часть улицы, на которой не расположены жилые дома.

Напомним, что ранее, 26 января, в Екатеринбурге также уже была переименована транспортная остановка «Декабристов», расположенная по улице 8 Марта. Инициаторами переименования выступили преподаватели и студенты Уральского института управления, а остановка стала носить одноимённое с вузом название.