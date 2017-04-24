Париж, 24 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум.

Новую предвыборную кампанию начинает штаб кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, заявил глава штаба Давид Рашлин в эфире радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Я думаю, что мы продолжим мобилизацию в этот период между двумя турами, мы продолжим вести кампанию, на самом деле, сейчас начинается новая кампания», — сказал глава штаба.

Как отмечает Рашлин, кандидат от «Национального фронта» способна вести диалог с мировыми лидерами. В том случае, если бы победу одержал кандидат от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, страна оказалась бы изолированной от международного сообщества, поскольку он отказывается от диалога с мировыми лидерами.

Отметим, что Рашлин сообщил в Twitter, в каких регионах больше голосов было отдано за Ле Пен и меньше — за ее основного оппонента. «Мы ведем в 47 департаментах, Макрон — в 42», — сообщил он.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, второй намечен на 7 мая.

Макрон одержал верх в первом туре президентских выборов, получив 23,75% голосов избирателей, за Ле Пен проголосовали 21,53%. В голосовании приняли участие более 46 миллионов граждан Франции.