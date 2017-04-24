Москва, 24 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. По его словам, все представленные на рынке словари русского языка должны быть подвергнуты экспертизе. Зачастую они противоречат друг другу, что приводит к неразберихе.

mricon Учебник русского языка

Словарями пользуются журналисты, авторы учебников русского языка, писатели, ученые, однако из-за возникающего хаоса в языковых нормах они не знают, что именно является нормой, поясняет эксперт.

Необходима также специальная комиссия для мониторинга и анализа словарей, добавляет Дощинский. Кроме того, в переработке нуждается перечень нормативных пособий Минобрнауки.

Что же касается полномочий государства в сфере языковой политики, то их стоит расширить. Именно государство должно выступать гарантом языковой нормы и иметь в этом смысле монополию, отмечает эксперт.

«Сегодня государству указывать журналистам, телеведущим, авторам учебников, учителям и вообще причастным к культуре людям, что правильно, а что неправильно, невозможно — во всех словарях всё по-разному. Сейчас государство просто не имеет такого права», — отметил Дощинский.