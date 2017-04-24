Аланья, Турция, 24 апреля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о продлении на 30 дней безвизового режима пребывания в стране граждан России, пишет Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На Всемирном конгрессе русской прессы в курортном городе Аланья Чавушоглу заявил, граждане России смогут находиться в Турции 90 дней без визы вместо 60.

Ранее МИД РФ заявил о готовности смягчить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции. Речь идет о владельцах служебных паспортов, представителей крупного бизнеса, который работает с Россией.

Также в завершающей стадии находятся консультации России и Турции по вопросам облегчения визовых формальностей для экипажей судов гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, визовый режим для всех граждан Турции был введен после инцидента в небе над Сирией. Турецкие ВВС в ноябре 2015 года преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, погиб российский военный летчик Олег Пешков.

Отмена безвизового режима произошла в рамках санкций, которые Москва была вынуждена ввести в отношении Турции. Ответных визовых ограничений Турция не вводила.