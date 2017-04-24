Гирин, Китай, 24 апреля, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Провинция Гирин, расположенная на северо-востоке КНР сообщает о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 в 2017 году, передает 24 апреля газета «Жэньминь жибао».

James Gathany Ученый исследует вирус H7N9

Заболевший тридцати четырех летний мужчина из города Тунхуа в тяжелом состоянии доставлен на лечение в госпиталь, как утверждает местный Комитет здравоохранения и планового деторождения.

Отметим, что вирус H7N9 по-прежнему не передается от человека к человеку, поэтому ключевой мерой предосторожности, по рекомендации китайских медиков, является избегать контакта с живой птицей и рынков, где продают мясо без надлежащих карантинных сертификатов.

Напомним, что недавно заразившийся птичьим гриппом был выявлен в провинции Ляонин, также расположенной на Северо-Востоке Китая. При этом, стоит отметить, что провинция Гирин имеет сухопутную границу с Приморским краем Российской Федерации. На севере провинция Гирин граничит также с провинцией Хэйлунцзян, которая имеет еще более обширную границу с РФ.