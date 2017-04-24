Париж, 24 апреля, 2017, 07:14 — ИА Регнум.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал верх в первом туре выборов во Франции, получив 23,75% голосов избирателей, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен

За ним с небольшим отрывом следует лидер правой партии Франции Марин Ле Пен, за которую проголосовало 21,53%. Кандидаты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и выдвиженец от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон получили поддержку 19,91% и 19,64% голосов избирателей соответственно.

Напомним, 23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов, в нем, по последним данным МВД страны, приняло участие более 46 млн граждан Франции.