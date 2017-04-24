Сиань, Китай, 24 апреля, 2017, 04:55 — ИА Регнум.

Коалиция по продвижению инноваций и сотрудничества в области освоения космоса в рамках инициативы «Нового шелкового пути» была организована в провинции Шаньси на северо-западе Китая, передает 24 апреля газета «Жэньминь жибао».

Cctvpic.com Космонавтика КНР

Коалиция охватит в провинциальной столице городе Сиань 48 университетов, исследовательских институтов, а также китайских и зарубежных академических организаций. Ее организаторами являются Китайское общество астронавтики и Северо-Западный политехнический университет, расположенный в Сиане.

Генеральный секретарь Национальной космической администрации КНР заявил, что новый альянс усилит обмены в области инноваций, а также поможет ее членам получить опыт совместной работы.

В Сиане расположены более 200 аэрокосмических исследовательских центров и предприятий, которые будут принимать участие в празднованиях, посвященных Дню космонавтики Китая 24 апреля.

Напомним, что праздник приурочен к годовщине запуска первого китайского спутника 24 апреля 1970 года.

Стоит также отметить, что 20 апреля КНР совершила успешный запуск своего первого полностью разработанного в Китае грузового космического корабля «Тяньчжоу-1», который далее успешно провел стыковку с китайской орбитальной лабораторией «Тяньгун-2». В задачи корабля также входит изучение возможности репродукции человека в космосе.