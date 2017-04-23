Париж, 23 апреля, 2017, 23:27 — ИА Регнум.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, потерпевший поражение в первом туре президентских выборов во Франции, призвал голосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, сообщает BFMTV.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Занявший третье место в первом туре президентской гонке заявил, что необходимо выбрать то, что лучше для страны.

«Национальный фронт» имеет историю, которые известна жестокостью и нетерпимостью. Я вас уверяю, что экстремизм может принести только несчастье и раскол Франции», — отметил он.

«Таким образом, нет иного выбора, кроме как голосовать против крайне правых, поэтому я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — подчеркнул кандидат от партии «Республиканцы».