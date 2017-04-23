Краснодар, 23 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Шарль Каборе и Федор Смолов.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Арсенал», набравший 18 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (0:0).

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