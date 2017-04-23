Санкт-Петербург, 23 апреля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет передан в концессию футбольному клубу «Зенит» до конца 2017 года. Такие сроки назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, отвечавший в Смольном за достройку спортивной арены. При этом раньше назывались совсем другие сроки.

Gov.spb.ru Игорь Албин

«Передача стадиона в управление футбольного клуба «Зенит» представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов. «Зенит» настаивает на концессионном механизме», — написал Игорь Албин 23 апреля на своей странице в одной из социальных сетей.

Он сообщил, что была подготовлена дорожная карта, в соответствии с которой передача в концессию стадиона «Санкт-Петербург» должна была состояться не позднее августа 2017 года. «Но, по моим расчетам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года», — заявил Албин.

Напомним, ранее власти Петербурга заявляли о том, что стадион будет передан эксплуатирующей организации вскоре после сдачи в эксплуатацию. Так, 25 ноября 2016 года Игорь Албин заявлял буквально следующее: «С учетом Новогодних и Рождественских праздников мы передаем футбольный стадион эксплуатирующей организации до 25 января».

Стадион был принят в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Вскоре стало понятно, что передача его «Зениту» не произойдет ни в январе, ни в феврале, ни в марте. Первые три месяца 2017 года стадион оставался в управлении заказчика — комитета по строительству. С 1 апреля 2017 года объект был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Это учреждение подчинено городскому комитету по спорту.

По данным СМИ, ФК «Зенит» откровенно не спешит принимать стадион в управление, выражая недовольство качеством спортивного объекта и некоторыми незавершенными работами на стадионе и вокруг него.

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"Сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту, а на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования этим стадионом управляет футбольный клуб «Зенит» — вот такая сложная система управления», — признал сегодня Игорь Албин.

Он заявил, что «постепенно ответственность будет переходить в сторону «Зенита». По словам вице-губернатора, «клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем».

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Добавим, что 22 апреля Игорь Албин сообщил журналистам, что «есть полное понимание по тем работам, которые необходимо выполнить по периметру безопасности, по временным зданиям и сооружениям, по адаптации чаши стадиона, устранению недостатков, выявленных службой технадзора и ФК «Зенит».

Вице-губернатор также признал, что ФК «Зенит» заявил о переделках, которые требуются новой арене, однако, по словам Албина, речь идет не о работах, связанных с качеством или конструктивными особенностями объекта, а о желании клуба сделать какие-то вещи под свой вкус.

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На возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. 22 апреля на Крестовском острове прошел первый матч РФПЛ с участием «Зенита». По данным Смольного, встречу с «Уралом» посетило 11 тысяч зрителей, в «Зените» заявляли о 20,5 тысячах. В июне-июле стадион примет матчи Кубка Конфедераций, а в 2018 году — матчи Чемпионата мира по футболу.