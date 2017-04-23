* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, 23 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум.

Сирийская правительственная армия разгромила крупнейший оплот боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере провинции Хама. Об этом 23 апреля 2017 года сообщает телеканал RT.

Bernard Gagnon Хама, Сирия

Сообщается, что сирийская правительственная армия выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама.

Правительственные силы продолжают наступление в провинции Хама, продвигаясь к границам провинций Латакия и Идлиб. Террористические отряды массово отступают.

В освобожденные селения уже прибыли инженерные бригады сирийской армии, которые обследуют строения с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская армия разворачивает наступление к юго-западу от Пальмиры в направлении удерживаемого боевиками террристической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) населённого пункта Хунейфис.