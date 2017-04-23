Рим, 23 апреля, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в Италии и Греции очень похожи на «концентрационные лагеря». Такое сравнение использовал в субботу, 22 апреля, во время службы в базилике святого Варфоломея в Риме Папа Римский Франциск, передает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Понтифик отметил, что многие из центров для беженцев являются «концентрационными лагерями», они переполнены людьми. По мнению Папы Римского это связано с тем, что международные соглашения кажутся важнее, чем права человека.

Священнослужитель также вспомнил историю беженца, отца троих детей, которого встретил в лагере в Греции. Мужчина рассказал Папе Римскому о том, что его жене перерезали горло за то, что она отказалась снять распятие. Понтифик сказал, что не знает, где этот убитый горем мужчина сейчас, не знает, удалось ли ему выбраться из этого «концлагеря».

Папа Римский Франциск уже не в первый раз высказывается о тяжелом положении беженцев в ЕС. Например, несколько недель назад глава Католической церкви во время традиционной церемонии крестного пути у Колизея в Риме заявил, что мигранты, жертвы расизма и преследуемые христиане страдают. Он произнес молитву, «опустив глаза от стыда».

В частности, понтифик вспомнил скандалы с насилием над детьми, которые потрясли католицизм в последние годы. Папа Римский назвал это «величайшим позором всех времён».

В марте глава Католической церкви и вовсе заявил, что Европейский Союз может распасться в силу отсутствия нового взгляда на будущее, которое должно полагаться на принципы солидарности. Если не бороться с экономическими и миграционными кризисами, а также популизмом в ЕС, то это может негативно сказаться на будущем объединения.