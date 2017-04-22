Луганск, 23 апреля, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Александр Швороб сообщил, что вода в ЛНР не поступает с Западной фильтровальной станции, прекратила работу Петровская водоносная станция, а «Лугансквода» работает на максимальных возможностях в режиме максимального обеспечения водой. На данный момент ЛНР получает лишь 260 тысяч кубов воды в сутки. И этот объем будет постепенно сокращаться.

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По этой причине в городах и поселках будет существенно сокращена подача воды. Так, власти Алчевска уже сообщили о том, что вода будет подаваться один раз в три дня, и людям нужно будет запасаться ею в разумных пределах, пока проблема не решится полностью.

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Совета министров ЛНР Сергей Иванушкин сообщил, что в ЛНР будет увеличена добыча воды из собственных источников.

«Уровень повышения добычи воды мы за год сделали на 50 тысяч кубов, — подчеркнул Сергей Иванушкин. — Вы должны понимать, что поставок с Украины не будет, будем переходить на все свои внутренние источники и на все эти мероприятия. Если воды нет, значит, мы переходим на аварийный режим. Напомним, в Луганске хотят пробурить шесть артезианских скважин, чтобы улучшить водоснабжение города».

Украинские власти уже делали попытку лишить ЛНР водоснабжения в декабре 2016 года. Тогда без воды остались 1,2 миллиона жителей республики. Причиной остановки работы водоканала стало обесточивание его объектов. Сторонники водной блокады объясняли это тем, что более 90% добываемой воды водоканал поставляет на «временно оккупированную территорию», но оплату за услугу не получает. Указывалось, что сумма расходов за поставленную воду за год составляет 230 млн грн. Вопрос был решен, и Украина возобновила водоснабжение ЛНР.