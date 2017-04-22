Донецк, 23 апреля, 2017, 02:07 — ИА Регнум.

Судьба Минских договоренностей изменится, а Минский процесс получит новое развитие при любом исходе выборов во Франции. Об этом 22 апреля заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Usvesna.su Александр Захарченко

Действующий президент Франции Франсуа Олланд является одним из гарантов выполнения Минских соглашений. В связи с чем возникает вопрос, как результаты выборов во Франции отразятся на Минском процессе.

«Да, судьба Минских соглашений изменится при любом исходе выборов во Франции, — цитирует ответ главы республики пресс-служба официального сайта правительства ДНР. — Если президентом станет человек, свободный от русофобии и думающий об интересах Франции, а не глобальных элит, то, с большой долей вероятности, положение Украины изменится».

По мнению Захарченко, «свободный от русофобии» президент может потребовать от Киева выполнения взятых на себя обязательств, и тогда Украина сможет выйти из тупиковой ситуации, куда ее загнала новая власть «при пособничестве Олланда и Меркель».

Если же на выборах во Франции победит ставленник глобальных элит, то и в этом случае Минский процесс не останется без изменений, считает глава ДНР, поскольку новый президент Французской Республики будет свободен от обязательств, взятых на себя Олландом.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции пройдет в воскресенье, 23 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что «самым сильным кандидатом» является лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Между тем, его предшественник Барак Обама позвонил другому кандидату на пост президента республики Эммануэлю Макрону и пожелал ему удачи на выборах.