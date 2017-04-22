Москва, 23 апреля, 2017, 01:12 — ИА Регнум. В рамках стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года министерство здравоохранения России выступило с законодательным предложением по ограничению всех форм рекламы фастфуда, сладостей и газировки. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило агентство Rambler News Service.

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Соответствующая инициатива представлены в уже доработанном варианте документа. В стратегии говорится, что законодательное ограничение должно касаться всех форм рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли.

В большинстве своем такие продукты направлены на детей. Речь идет о сладостях газированных напитках, чипсов, фастфуда, шоколадных батончиков и колбасных изделий.

Дело в том, что в предыдущем варианте документа представители Минздрава предлагали ограничивать лишь время рекламы всех вышеупомянутых продуктов, а также продолжительность показа рекламных роликов такой пищи и напитков. А в доработанном же варианте стратегии говорится и о других формах рекламы.

В январе стратегия была отправлена на доработку после отзывов органов исполнительной власти. В документе, помимо прочего, предлагалось ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года, создать сеть столовых с бесплатной едой для бедных, ввести акцизы на сладкие продукты и продукты с повышенным содержанием соли, а также планомерно повышать акцизы на водку.

Напомним также, что ранее ведомство в стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предложило наложить запрет на курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Кроме того, планируется запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года, еще предлагалось наложить ограничения на рекламу этих изделий и ограничить число мест, где их можно будет приобрести.