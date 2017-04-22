Вашингтон, 22 апреля, 2017, 21:22 — ИА Регнум. 26 апреля в США будет объявлено о начале налоговой реформы. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«О большой налоговой реформе и снижении налогов будет объявлено в среду (26 апреля)», — написал президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен работать с Конгрессом для проведения масштабной налоговой реформы в стране.

По его словам, глава Белого дома намерен выполнить свои предвыборные обещания и провести налоговую реформу, направленную на снижение налогов для американских граждан и корпораций.

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