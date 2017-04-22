Гюмри, Армения, 22 апреля, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Тело мужчины в форме российского военнослужащего обнаружили в армянском городе Гюмри. Об этом, как передает Sputnik, сообщил прибывший на место происшествия прокурор Ширакской области Карен Габриелян.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

«По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев», — сказал прокурор.

Трагедия произошла в субботу, 22 апреля, возле магазина на Курской площади. По некоторым данным, военный скончался от ножевого ранения, полученного в драке.

Габриелян добавил, что сотрудникам правоохранительных органов по «горячим следам» удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления.

В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты.