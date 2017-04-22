Санкт-Петербург, 22 апреля, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 22 апреля на «Санкт-Петербург Арене», завершилась со счетом 2:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбольная тренировка

В составе победителей голевыми действиями отметились Бранислав Иванович и Йоан Молло.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Клуб «Урал», набравший 29 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0).

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