Москва, 23 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Не секрет, что накаленно ненавидящее отношение к советской власти свойственно некоторой части православных россиян. Прежде всего, сторонников «белой идеи». Не отрицая за ними права на личное мнение, хотелось бы, во-первых, обсудить некоторые его слагаемые с точки зрения исторических фактов и христианского вероучения, а во-вторых, обратить внимание на один важнейший фактор. Этот фактор описывает политический аналитик, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин в истории, связанной с его крестником.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Второй

Ученик четвертого класса, вернувшись с урока православной культуры в воскресной школе, продемонстрировал внушительный багаж вновь обретенных знаний. Чего в поданной ученику информации было больше — антикоммунизма или невежества — остается вопросом, но сочетание этих двух направлений создает фон, абсолютно несовместимый с понятиями как о православной культуре, так и об образовании как передаче достоверной информации. Если только образование не ставит себе целью уничтожить понятие об истине, а православную культуру передать как скопище конспирологических фантазий и перестроечных страшилок.

Этот урок содержал в себе весь джентльменский набор плохо образованного антисоветчика. Здесь и Ленин, свергший царя; и революция на немецкие деньги; и даже бесы, кружившие над Сталиным перед смертью. Не утверждая, что подобные уроки повсеместно ведутся в воскресных школах, автор указывает на то, что сами настроения не являются большой редкостью. И это отношение вызывает несколько вопросов.

Первый — почему советскую власть ругают за вымышленные преступления? В тот период было допущено достаточно ошибок, достойных порицания, но «белая» часть православной общественности демонизирует либо мифы, либо в лучшем случае полуправду. Второй вопрос — почему не происходит осознания собственных ошибок? Разумеется, бичевать другого — легко и приятно, но ведь Евангелие говорит нам о необходимости видеть бревно в собственном глазу. И самое главное — почему взрослым не разобраться между собой, зачем нужно втягивать в это детей? То есть желание заложить в них собственные убеждения понятно, но почему это должно называться православной культурой? Разве она состоит в этом?

В чем заключается истинная культура Православия и что скрывается за злобным политизированным вымыслом, читайте в статье «Сталин и бесы»

Другие материалы Михаила Демурина по актуальным общественно-политическим вопросам.