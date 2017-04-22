Москва, 22 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Москве открылась выставка «Московская окружная. Дорога для города. История создания», посвященная 110-летнему юбилею Московского Центрального Кольца (МЦК). В церемонии открытия приняли участие председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Московская Окружная. Дорога для города»

Выставка расположилась в Доме РИО на улице Воронцово поля. Среди экспонатов уникальные проектные документы конца XIX века, макеты, открытки, марки, чертежи и планы строительства железнодорожного кольца, а также серия акварельных работ, посвященных МЦК.

В 2016 году, после длительной реконструкции и модернизации, МЦК вновь открыли для пассажиров. Сейчас на кольце действует 31 станция, 12 из которых — это уникальные архитектурные объекты начала XX века.

Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил памятные билеты.