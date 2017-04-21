Вашингтон, 21 апреля, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E с авианосца ВМС США «Карл Винсон» упал в море при заходе на посадку, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на заявление командования Седьмого флота США.

Official U.S. Navy Page Авианосец ВМС США «Карл Винсон»

Согласно этому заявлению, пилот истребителя успел катапультироваться и был подобран из воды спасательной командой. Сообщается, что пилот не пострадал.

Авария произошла в море Сулавеси южнее Филиппинских островов во время штатного тренировочного полета F/A-18E.

Уточняется, что военные сейчас расследуют причины катастрофы. По информации Fox News, из заявления командования Седьмого флота неясно, в каком состоянии находится потерпевший катастрофу истребитель F/A-18E.

Напомним, авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон», двигается в Японское море к берегам Корейского полуострова для демонстрации силы.

Поводом для такого маневра руководства США называет испытания ядерного оружия и ракетной техники, проводящиеся в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, под предлогом противодействия ядерной программе КНДР США наращивают военное присутствие в районе Корейского полуострова.