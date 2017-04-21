Москва, 21 апреля, 2017, 18:44 — ИА Регнум.

Объединенные арабские эмираты намерены закупить несколько десятков российских истребителей Су-35, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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По словам Мантурова, переговоры по этому вопросу ведутся. Это очень крупная сделка, быстро ее реализовать невозможно.

В данный момент представителей ОАЭ знакомят с технической документацией, чтобы они смогли более точно определить масштабы своих потребностей.

В самое ближайшее время руководство ОАЭ должно сформулировать свою реакцию на встречные предложения российской стороны, сообщил Мантуров.

Справка: Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, оснащенный двигателями с изменяемым вектором тяги. Боевая машина относится к поколению 4++ и является глубокой модернизацией истребителя Су-27.

Многоцелевой истребитель ОКБ Сухого оснащается бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», способен летать со скоростью до 2,5 тысяч км/ч на дальность до 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой и 12 точками для подвески бомб и ракет различных типов. По официальным сообщениям, ВКС России имеют на вооружении 52 истребителя Су-35.

В настоящий момент Су-35 поставляются военно-воздушным силам Китая.