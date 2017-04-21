Бишкек, 21 апреля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии предъявил лидеру партии «Ата Мекен», депутату республиканского парламента Омурбеку Текебаеву окончательное обвинение по статье «Коррупция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 21 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Также в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизской Республики, обвинен бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшон Чотонов.

Первомайский районный суд продлил ранее избранную задержанным парламентарию и экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности.

Отметим, что сегодня в столице Киргизии состоялся очередной митинг сторонников Текебаева. Участие в акции протеста приняли порядка 40 человек. Пикетчики требовали освободить оппозиционного политика и снять с него все обвинения.

Напомним, 26 февраля 2017 года спецслужбы Киргизии арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры, возбудившей против оппозиционного политика уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

Одновременно с этим также был задержан бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По данным следствия, он являлся посредником при передаче Омурбеку Текебаеву взятки в размере $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале марта политсовет партии «Ата Мекен» принял решение о выдвижении кандидатуры Омурбека Текебаева для участия в выборах президента Киргизии, которые должны состояться 19 ноября 2017 года.