Вашингтон, 21 апреля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 уже четвертые сутки выполняют полеты у берегов Аляски. Об этом 21 апреля 2017 года сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

Dodmedia.osd.mil Дальний бомбардировщик Ту-95

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля ПВО США засекли российские стратегические бомбардировщики Ту-95 над нейтральными водами недалеко от побережья Аляски.

ВВС США подняли в воздух перехватчики, которые сопровождали российские самолеты в течение некоторого времени.

Такая ситуация повторилась 18, 19, 20 и 21 апреля.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все полёты самолётов Военно-воздушных сил осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

В военном ведомстве уточнили, что полеты совершаются над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, через нейтральные воды. Бомбардировщики пролетают около 5 тыс. километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тыс. метров.