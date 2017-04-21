Ереван, 21 апреля, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В МИД Армении пока не подтверждают сведения о готовящейся встрече министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в Москве 27 апреля.

Сергей Лавров, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

«Моя российская коллега в начале недели уже заявила, что если подобная договоренность будет достигнута, то об этом оповестим надлежащим образом», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Сегодня, 21 апреля, азербайджанское агентство АПА со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном может быть проведена 27 апреля в Москве.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров говорил о возможном проведении трехсторонней встречи по инициативе российской стороны.

19 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве заявила, что вероятность трехсторонней встречи на уровне глав МИД Азербайджана, России и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию существует.

«Пока нет конкретных очертаний, о которых можно было бы Вас проинформировать. Повторю, есть вероятность такой встречи. Как только появятся более конкретные данные, мы вас проинформируем», — сказала Захарова.

27 марта сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричард Хогланд на брифинге в Ереване заявил: «Мы, в том числе политическое руководство наших стран, постоянно работаем над тем, чтобы создать те условия, которые позволят организовать встречу министров иностранных дел или даже президентов. В данный момент идет процесс. Вы знаете, что оба министра иностранных дел провели отдельные встречи в Москве. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, не спустя месяцы, министры иностранных дел могут встретиться в Москве или где-то в другом месте, чтобы подготовить почву для встречи президентов».