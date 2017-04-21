Москва, 21 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум.

Никакой проверки по поводу сообщений о том, что член Совфеда Франц Клинцевич, ссылаясь на «принятое» решение, якобы называл спикера Государственной думы Вячеслава Володина вероятным преемником президента РФ Владимира Путина, проводиться не будет, сообщил журналистам сегодня 21 апреля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет», — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, никаких кривотолков быть не должно. «Тут все предельно ясно», — сказал он.

Напомним, ранее глава общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрей Чепурной заявил, что Клинцевич в своем обращении якобы указал на Володина как на преемника Путина.

В ответ на это президент сказал, что только народ может определить, кто будет следующим главой государства. Для этого и проводятся выборы.

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