Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в письме на имя главы министерства транспорта РФ Максима Соколова попросил не закрывать целиком более чем на месяц всю водную акваторию города на Неве для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов из-за проведения матчей Кубка конфедераций. О письме градоначальника министру сообщила сегодня, 21 апреля, пресс-служба Смольного.

Яхта в акватории Невы

Георгий Полтавченко обратил внимание министра, что проектом приказа Минтранса к запретным для плавания районам отнесена вся акватория морских портов Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург, а также реки Нева, Малая Нева, Большая Невка, Средняя Невка, Малая Невка.

«Экскурсионные маршруты водного транспорта являются неотъемлемым элементом туристического продукта Санкт-Петербурга. С учетом короткого периода навигации в летние месяцы данный вид транспорта востребован гостями и жителями города. Длительный и масштабный запрет на использование акватории приведет к имиджевым потерям для Санкт-Петербурга, существенному ухудшению положения судоходных и туристических компаний», — говорится в письме губернатора.

Георгий Полтавченко просит сократить предполагаемый срок действия запрета и определить конкретные даты и время вводимых ограничений. При этом он предлагает определить конкретные запретные районы, а не всю акваторию морских портов и рек.

Как отмечает губернатор, согласно опубликованному проекту приказа Минтранса, 70% объектов базирования и обслуживания маломерного флота Санкт-Петербурга оказываются на «запретных» территориях. Полтавченко просит рассмотреть возможность лишь ограничить передвижение маломерных судов, но не запрещать их стоянку.

Кроме того, губернатор напомнил министру, что 23 июня 2017 года в акватории Невы запланирован традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Проект приказа Минтранса ставит под вопрос проведение водной части праздника.

Напомним, праздник «Алые паруса» в 2016 году признан лучшим городским событием Европы.

Также глава Санкт-Петербурга просит Минтранс подтвердить отсутствие запрета на стоянку и движение круизных, туристических, экскурсионных, скоростных судов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в пределах внутренних водных путей Санкт-Петербурга.

«По мнению губернатора, решение Минтранса может нанести существенный удар по туристической отрасли региона, а также по экономике портовых предприятий», — цитирует «Фонтанка» слова пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга уже направил в Минтранс России запрос по поводу проекта приказа, согласно которому передвижение маломерных, парусных и прогулочных судов по рекам и каналам Петербурга может быть закрыто на период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля 2017 года.

Финансовые потери города от закрытия перевозок в комитете по развитию туризма оценивают в 5−10 млрд рублей. «Это не только прямые бюджетные потери, но и ущерб для отрасли от возможного закрытия судоходных компаний», — заявил в комментарии агентству глава комитета Андрей Мушкарев. По оценке Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга, запрет навигации на месяц может привести к закрытию половины городских судоходных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

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Напомним, согласно проекту приказа Минтранса, на период проведения Кубка конфедераций FIFA устанавливаются «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Петербурга, где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Здесь будут запрещены стоянка и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

Ограничения не будут распространяться на так называемый обслуживающий флот, суда, чьи владельцы согласовали посещение объектов Кубка конфедераций с оперативным штабом по безопасности, а также суда, привлеченные к мероприятиям, связанным с проведением Кубка и обеспечению безопасности.