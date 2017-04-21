Москва, 21 апреля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. С тем, что тело вождя революции — Владимира Ленина — следует предать земле, согласен сегодня 81% жителей России. Женщины поддерживают инициативу парламентариев более активно, чем мужчины — 8% и 77% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Владимир Ульянов (Ленин)

Они против идолопоклонничества. «Великие люди, каким несомненно является Ленин, живут в памяти людей», «Это человек, а не реликвия», говорят опрошенные.

Доводы противников захоронения Ленина — их больше всего среди мужчин и граждан старше 45 лет (23% и 22%) — в основном касаются опасений потерять свою историю.

По их мнению: «Если мы это сделаем, то завтра даже никто не вспомнит нашу историю»; «Мавзолей глубоко мифологичен. Ленин принес этой стране надежду на будущее. Это пример того, как человек перевернул судьбу народа».

Опрос проведен 20 апреля 2017 года в 265 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Александр Щипков считает, что идея перезахоронения тела Владимира Ленина является несвоевременной. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение демонтировать мавзолей Ленина на Красной площади Москвы.

Напомним, представители «Единой России» и ЛДПР представили в Госдуму законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина.