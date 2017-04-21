Краснодар, 21 апреля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожили стратегически важные объекты условного противника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 21 апреля, поднятые по тревоге в рамках учений подразделения ракетного соединения ЮВО, дислоцированного на Кубани, совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.

Function.mil.ru «Искандер 550-1»

Следуя к месту назначения, военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участок зараженной местности.

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В районе проведения учебной операции ракетчики сменили боевую позицию. Выполнить поставленную задачу нужно было не только в темное время суток, но и при проливном дожде и резком порывистом ветре, что значительно ухудшало видимость и создавало дополнительные трудности во время движения по размытым лесным дорогам.

Также расчеты комплексов «Искандер-М» нанесли электронный массированный ракетный удар с различных позиций по командным пунктам условного противника.

Всего в тактическом учении было задействовано более 500 военнослужащих по контракту и около 100 единиц военной и специальной техники.