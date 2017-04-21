Рига, 21 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Полиция безопасности Латвии (ПБ), исходя из соображений национальных интересов и национальной безопасности, должна радоваться, что в стране есть политики, у которых налажены контакты с Россией и которые могли бы поспособствовать притоку инвестиций. Об этом заявил депутат Даугавпилсской думы Юрий Зайцев, комментируя включение его в ежегодный отчет ПБ, сообщает LETA.

Dp.gov.lv Эмблема полиции безопасности Латвии

По мнению депутата, латвийские спецслужбы зря получают зарплату: «Вместо того, чтобы поблагодарить за такую активность, они внесли, в том числе меня, в свой ежегодный отчет как эдакое пугало для нацбезопасности, что глупо».

Депутат также напомнил о том, что в 2020 году закончится финансирование из структурных фондов ЕС и нет ясности, будет ли оно продолжено. В результате «войны санкций» сокращение объемов промышленного производства в Латгалии (Восточная часть Латвии) стало очевидным, поэтому следовало бы наоборот искать связи с представителями российского бизнеса, налаживая для этого нормальные отношения, подчеркнул политик.

Напомним, в очередном ежегодном отчете ПБ названы наиболее видные активисты, которые, по мнению спецслужбы, реализуют российскую политику соотечественников в Латвии — это лидер антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, руководитель общества «Конгресс неграждан» Елизавета Кривцова, представитель общества «Пером» Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман, депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев. Также в число «прокремлевских активистов» входят Владимир Линдерман и Евгений Осипов, которые, как написано в отчете, «за вознаграждение готовят публикации для российских средств массовой пропаганды».