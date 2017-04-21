Москва, 21 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Закон об именах и фамилиях детей Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Парламентарии намерены защитить права детей на имя, уважение его индивидуальности и человеческое достоинство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В имени ребенка «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы». Те же требования действуют при записи имени ребенка.

Называть детей с использованием аббревиатур и сокращений можно. «Аббревиатуры и сокращения мы не трогаем. Нельзя называть детей только именами, которые являются вызовом для общества», — заявил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Нормы касаются и фамилий детей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.