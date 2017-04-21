Москва, 21 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапном переходе бюджетников на платежные карты национальной платежной системы «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. «Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Banki.ru Карты МИР

«Приобретение карты «Мир» — это дело добровольное», — отметил депутат Госдумы Игорь Дивинский («Единая Россия»). «В недалеком будущем она сможет стать социальной картой россиянина», — уверен парламентарий.

Согласно закону, банки должны будут до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт «Мир», во всех предназначенных для расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту «Мир». Предусматривается переход всех бюджетников на новую карту до 1 июля 2018 года.

Пенсионеры смогут бесплатно получить карты «Мир» взамен карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. Одновременно сохраняется возможность получения пенсии наличными на руки.

Специальные терминалы для приема платежей по карте «Мир» бизнес должен установить до 1 октября 2017 года. Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием новой карты предлагается не распространять на предприятия, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год.

Законом устанавливается, что требования об обязательном переходе на карты «Мир» не будут распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.