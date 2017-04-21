Ялта, Крым, 21 апреля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. За 2016 год объем выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос почти в 3,7 раз, достигнув 1,4 млрд рублей. Об этом 21 апреля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на III Ялтинском международном экономическом форуме.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

«По Республике Крым в 2016 году выдано 642 ипотечных кредита на общую сумму 1 млрд 366 млн рублей. Это в 3,7 раза больше аналогичного показателя 2015 года», — заявил Мень.

Министр отметил, что несмотря на заметный рост, в абсолютном выражении этого пока мало, что объясняется пока что незначительным числом работающих в Крыму банков. В связи с относительно большим спросом на кредит, ставка по ипотеке в Крыму выше среднероссийских и за 2016 год составила 11,5%, констатировал министр, однако министерство уже прорабатывает пути решения этой проблемы.

«Мы в этом направлении работаем, ищем пути решения, чтобы в Республике Крым ставка приблизилась к среднероссийской, и чтобы у крымчан появилась возможность использовать ресурсы ипотечного кредитования для улучшения своих жилищных условий», — подчеркнул Мень.

При этом в 2017 году банки уже начали снижать ставку самостоятельно, отметил он, устанавливая их на уровне 10,4%, 10,8−10,9%, заметил министр. «Мы видим что, рыночное движение идет вперед», — добавил он.

Напомним, что Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыли более 220 участников из 46 стран.