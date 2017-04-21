Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2017, 10:13 — ИА Регнум.

В администрации Ростова-на-Дону произошли очередные кадровые изменения. Так, в комитете по торговле и бытовому обслуживанию — новый председатель. Руководителем назначен 33-летний Константин Тихонов. Об этом ИА REGNUM 21 апреля сообщили в администрации города-миллионника.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

О новом председателе известно, что он уроженец Узбекистана. В 2007 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» с присвоением квалификации «инженер». Затем возглавлял компании, занимающиеся содержанием дорог в городе-спутнике Ростова-на-Дону — Батайске, а также автомобильными стоянками.

Отметим, ранее председателем комитета торговли был назначенный в 2014 году при Сергее Горбане АлександрГоловко.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность. В частности, освободился кабинет заместителя сити-менеджера по социальным вопросам. Виктор Бережной, занимавший этот пост, вернулся в районную администрации областного центра.

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В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность

Как ранее сообщало ИА REGNUM , отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером города-миллионника был назначен Виталий Кушнарев. Официально смена сити-менеджера произошла в связи с окончанием срока контракта с Сергеем Горбанем, но на деле смена руководителя произошла в связи с неудовлетворительной работой предшественника Кушнарева.

Чиновничий аппарат в короткие сроки обновляется. Глава ростовской администрации, судя по всему, держит курс на кадровое омоложение.

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