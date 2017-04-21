Новосибирск, 21 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на III расширенном заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Красноярске, призвал ликвидировать финансовую пропасть между муниципалитетами.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Проблема финансовой обеспеченности местных бюджетов актуальна для всех муниципалитетов — это общее уязвимое место государственной политики. Сегодня большинство крупных городов, не говоря уже о малых, остались практически без бюджетов развития. На уровне муниципалитетов страны дисбаланс усиливается, особенно остро это ощущается в крупных городах, таких как Новосибирск. Нельзя строить жизнь города с населением 1,6 млн человек, планируя его развитие только от одной федеральной программы до другой, при этом собственных средств для планового развития у нас становится всё меньше», — заявил новосибирский градоначальник.

Локоть подчеркнул, что потребности любого города-миллионника в благоустройстве и социальных объектах огромны. Так, городскими депутатами Новосибирска собрано более 4,5 тыс. «обоснованных наказов от жителей», более 70% которых — это вопросы благоустройства. Но, по словам мэра Новосибирска, чтобы воплотить эти проекты, необходимо 65,7 млрд рублей на пять лет. А годовые доходы бюджета города составляют около 36 млрд рублей, бюджет развития — 900 млн рублей в год.

«При таких возможностях решить эти наказы невозможно», — заявил Анатолий Локоть, подчеркнув, что бюджеты муниципалитетов оказались не сбалансированы, возможности по увеличению доходов минимальны, уменьшаются поступления по неналоговым доходам, увеличивается разрыв между доходами и закрепленными расходными обязательствами.

«Существующая система распределения налоговых доходов между бюджетами не стимулирует муниципалитет работать с предприятиями. Для города один из главных источников доходов — это НДФЛ. Муниципалитет старается стимулировать рост производства, но мы фактически заинтересованы в сохранении ручного труда, а не в инновациях. Инновации, как правило, не увеличивают число рабочих мест. Они сказываются на прибыльности предприятий. А по налогу на прибыль муниципалитеты не имеют поступлений. Поэтому предлагаю закрепить за бюджетами крупных городов доли от прибыли предприятий. Кроме этого, необходимо предусмотреть механизм стимулирования по НДФЛ: если муниципалитет имеет положительную динамику по объёму поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц, то в плановом периоде должен быть пропорционально увеличен норматив отчислений по налогу в местный бюджет», — считает он.

Локоть также указал на «парадоксальную ситуацию», которая по его мнению, складывается в сфере благоустройства дворов и содержания дорожной сети — муниципалитеты стали заложниками нерационального распределения полномочий между уровнями власти. Город обязан благоустраивать дворы, но не имеет права наказывать граждан за ущерб, который они наносят благоустроенным территориям. В частности, за парковку на газонах и детских площадках. Он предложил обратиться в федеральный центр, чтобы муниципальным властям предоставили такие полномочия, «чтобы можно было не только создавать, но и содержали эти территории».

Кроме этого, новосибирский градоначальник указал и на то, что город обязан содержать и развивать улично-дорожную сеть и транспортную систему, но при этом дорожные штрафы на 100% зачисляются в бюджет региона, как и транспортный налог. По его словам, это около миллиарда рублей в год и ориентировочно 70% этих поступлений в регион даёт Новосибирск.

«Резонно напрашивается вывод: дайте нам хоть часть этих средств, мы их используем для содержания и развития дорожной сети», — заявил Анатолий Локоть.

По итогу своего выступления, Анатолий Локоть предложил муниципалитетам выступить с инициативой по внесению в федеральное законодательство изменений об установлении нормы, дающей право муниципалитетам привлекать нарушителей к административной ответственности за парковку в неположенных местах.

Стоит отметить, что мэр Новосибирска, представляя проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов указывал, что город «почти два года живет без бюджета развития». По словам градоначальника, городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как в 2014 году, после перераспределения НДФЛ, Новосибирск лишился 3,5 млрд налоговых доходов. И с этого момента ощущается «острейший дефицит бюджета».

Читайте также: «Новосибирск почти два года живет без бюджета развития»

На что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил его не «спекулировать темой» про 3,5 млрд рублей, которые забрал из бюджета муниципалитета регион в виде поступлений от НДФЛ.

Напомним, в 2014 году в Новосибирской области был принят новый регламент распределения сборов НДФЛ между региональным и муниципальными бюджетами. Новый норматив снизил отчисления по НДФЛ муниципалитетам с 25 до 15%, а Новосибирску — с 40 до 30%. Бюджет областного центра потерял от этого 3,5 млрд рублей.

Бюджет города Новосибирска на 2017 год выглядит так: доходная часть — 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей.