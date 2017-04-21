Оренбург, 21 апреля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбурге, по данным на начало 2017 года, сохранилось шесть православных храмов — объектов культурного наследия: Никольский кафедральный собор, Иоанно-Богословский храм, Дмитриевская церковь, храм Покрова Пресвятой Богородицы, подворье Пантелеймоновское Николаевского мужского монастыря, Успенский женский монастырь. «Судьбы этих храмов подобны судьбам людей — они наполнены не только радостными, но и печальными страницами — убежден руководитель регионального комитета», — отметил председатель регионального комитета по делам архивов Владимир Рубин.

Bz.orb.ru Храм Смоленской иконы Божией Матери

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Минкультуры, в регионе 45 православных храма, которым присвоен статус объектов культурного наследия. Основным источником финансирования работ по восстановлению и реставрации объектов религиозного назначения является Федеральная целевая программа «Культура России 2012−2018 годы».

Стоит отметить, что в селе Державино Бузулукского района удалось возродить храм Смоленской иконы Божией Матери. Церковь XVIII века известна по всей России. Историки установили, что ее возвел поэт и общественный деятель Гавриил Державин.

Державинский храм давно стал паломнической и туристической достопримечательностью Оренбуржья. По словам настоятеля, приезжают паломники, как из регионов России, так и из Казахстана, Германии, Израиля. На восстановление святыни из федерального бюджета в 2017 году выделено более 13 млн рублей.

По словам художников-реставраторов, Храм XVIII века чудом выдержал все испытания XX века. На стенах видны даже следы свинцовой дроби. Есть участки, где росписи утрачены безвозвратно.

Bz.orb.ru Внутренняя реставрация храма в селе Державино

Сейчас в Оренбургской области ведется работа по созданию уникального фолианта. Согласно задумке, в нем соберут фотографии и историю всех православных храмов Оренбургского края. «Работа над данным проектом — возможность сделать самый настоящий культурно-исторический памятник. Памятник, посвященный сотням порушенных святынь, огромному культурному наследию, которое подчас утрачено безвозвратно. Подготовка данной энциклопедии поможет еще раз повторить уроки истории и сделать из них правильные выводы», — считает Владимир Рубин.

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Оренбуржцев призывают откликнуться и принять непосредственное участие в формировании энциклопедии «Православные исторические храмы Оренбуржья». Рубин подчеркнул, что архивисты будут благодарны всем, кто поделится фотографиями разных лет и сведениями о храмах Оренбургской области, о тех, кто принимал участие в их строительстве или украшении, о священнослужителях.