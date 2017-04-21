ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Москва, 21 апреля, 2017, 09:18 — ИА Регнум.
Лицензии на осуществление банковской деятельности отозваны Банком России у двух московских кредитных организаций — «ФИНАРС Банк» и «Образование», сообщили 21 апреля в пресс-службе регулятора.
Банк «Образование»
»Приказом Банка России
Отмечается, что кредитная организация по величине своих активов на 1 апреля 2017 г. находилась на 118-м месте в российской системе банков.
Как сообщили в Банке России, кредитная организация использовала крайне рискованную бизнес-модель и низкое качество значительной части активов.
«В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами», — сообщили в ЦБ. Кредитная организация лишилась возможности выполнять обязательства перед вкладчиками.
Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики смогут получить страховые выплаты.
«ФИНАРС Банк»
«Приказом Банка России
«ФИНАРС Банк» по состоянию на 1 апреля 2017 г. занимал 495-е место в российской банковской системе.
Стоит отметить, что этот банк не является участником системы страхования вкладов. Он являлся расчетным центром одной из платежных систем и не относился к кредитным организациям, которые признаны регулятором значимыми на рынке платежных услуг.