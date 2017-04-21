Москва, 21 апреля, 2017, 09:18 — ИА Регнум.

Лицензии на осуществление банковской деятельности отозваны Банком России у двух московских кредитных организаций — «ФИНАРС Банк» и «Образование», сообщили 21 апреля в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Банк «Образование»

»Приказом Банка России от 21.04.2017 № ОД-1055 с 21.04.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество) АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) (рег. № 1521, г. Москва)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что кредитная организация по величине своих активов на 1 апреля 2017 г. находилась на 118-м месте в российской системе банков.

Как сообщили в Банке России, кредитная организация использовала крайне рискованную бизнес-модель и низкое качество значительной части активов.

«В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами», — сообщили в ЦБ. Кредитная организация лишилась возможности выполнять обязательства перед вкладчиками.

Банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики смогут получить страховые выплаты.

«ФИНАРС Банк»

«Приказом Банка России от 21.04.2017 № ОД-1057 с 21.04.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество) «ФИНАРС Банк» (АО) (рег. № 2938, г. Москва)», — сообщили в пресс-службе.

«ФИНАРС Банк» по состоянию на 1 апреля 2017 г. занимал 495-е место в российской банковской системе.

Стоит отметить, что этот банк не является участником системы страхования вкладов. Он являлся расчетным центром одной из платежных систем и не относился к кредитным организациям, которые признаны регулятором значимыми на рынке платежных услуг.