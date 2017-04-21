Таллахасси, США, 21 апреля, 2017, 09:15 — ИА Регнум.

Правоохранители американского штата Флорида арестовали 10-летнего школьника, страдающего аутизмом. Поводом для задержания ребенка стал инцидент, произошедший в школе осенью 2016 года, сообщает The Washington Post.

Скришот с видео 10-Year-Old Boy With Autism Arrested At School Арест мальчика

Как сообщили в отделе полиции, мальчика арестовали по обвинению в совершении тяжкого преступления против руководства школьного совета. С заявлением в полицию обратился педагог ребенка, работавший с ним после того, как мальчику поставили диагноз «аутизм».

В октябре 2016 года, по словам заявителя, мальчик пнул его, в результате чего на теле мужчины остались следы побоев. После инцидента мальчик перестал ходить в школу и был переведен на домашнее обучение.

12 апреля он пришел в школу, чтобы сдать общий экзамен. Бывший педагог увидел мальчика и сообщил о его приходе в полицию.

Мать мальчика сняла задержание на видео и опубликовала в Сети. На записи видно, как полицейские надевают на ребенка наручники, выводят его из школы и усаживают в автомобиль.

Позже стражи порядка заявили о том, что не знали о болезни ребенка. Отмечается, что мальчик провел в заключении ночь.

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