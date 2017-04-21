Обь, Новосибирская область, 21 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум.

В коттеджном поселке города Обь в Новосибирской области накануне затопило 30 домов. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, подтопление произошло не только из-а обильного снеготаяния на полях, но и нарушения дренажной системы. Район Геодезии расположен в низине и вода на приусадебных участках трех улиц поднялась до 10 — 15 сантиметров. Из 30 подтопленных домов, десять строятся и не заселены.

ГУ МЧС России по Новосибирской области В коттеджном поселке Оби подтопило 30 домов

Сегодня, 21 декабря, по данным регионального МЧС РФ, в городе Оби обстановка стабилизировалась. Вода с улиц уже отступает, однако в низменностях остается. Спасатели откачивают воду и проводят осушку местности при помощи мотомомп.

«В поселок доставлены три мотопомпы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области и одна от администрации города. На месте продолжаются работы по отведению воды и формированию водоотводного канала, который поведет талые воды в обход домов. Ситуация находится на контроле противопаводковой комиссии», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Главное управление МЧС России по Новосибирской области взяло на особый контроль разливы малых рек региона. По словам начальника главка Виктора Орлова, «паводковая ситуация еще не достигла своего пика, но уже сейчас есть ряд обстоятельств, которые ставят под угрозу жизнедеятельность населения».

В связи с угрозой подтопления органы управления и силы Новосибирской области с 10 апреля переведены в режим функционирования «Чрезвычайной ситуации», а региональное ГУ МЧС России — в режим «Повышенной готовности». С 14 апреля в круглосуточном режиме наблюдается половодье на реке Карасук, протекающей по трем районам области: Кочковскому, Краснозерскому, Карасукскому. На контроле и другие реки региона.

Ранее из-за резкого подъема воды был подтоплен низководный мост через реку Карасук, которые соединяет населенные пункты Майское и Чернаки в Краснозерском районе Новосибирской области.

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