Новосибирск, 21 апреля, 2017, 08:26 — ИА Регнум.

Мэрия города Новосибирска подала заявления о признании банкротами 15 организаций. В список включены «НСК «Авантаж», Стройконструкция», «Перлит-Инвест», «Обь Девелопмент», «СРР «Новосибопт», «Купер», «Компания «Стройкомплекс», «Выставочное общество Сибирская ярмарка», «ИнтерАвто», «СТС Премиум», «СЭФ-инвест», «Интеграл», «Солнцеград», «Интерпоток» и «Гарант».

Анна Алябьева ИА REGNUM Строительство дома в Новосибирске

Как уточнили ИА REGNUM в городской администрации, компаниям «НСК «Авантаж», «СЭФ-инвест» и «Интерпоток» земельные участки были предоставлены в аренду для жилищного строительства. Однако застройщики не спешат завершать строительство объектов, не исполняют обязательства не только перед мэрией города по внесению арендной платы, но и перед инвесторами — гражданами, вложившими денежные средства в строительство домов.

Остальным организациям земельные участки были предоставлены в аренду для строительства других объектов недвижимости. Но из-за задолженности по арендным платежам у большинства из них в соответствии с судебными решениями земельные участки были изъяты. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства, но из-за отсутствия результатов мэрия Новосибирска решила обратиться в судебные органы с заявлениями о признании должников несостоятельными.

По некоторым данным, задолженность новосибирских строительных организаций за аренду муниципальной земли составляет более 3 млрд рублей.

Отметим, что ранее депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили, что строительная индустрия в регионе находится в глубоком кризисе. По мнению парламентария Николая Мочалина, ситуация усугубилась и за счет весеннего запрета на движение большегрузных автомобилей, что серьезно осложняет положение строителей.

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Указывается также, что состоянию всей строительной отрасли в области не уделяется должного внимания.

Согласно данным министерства строительства Новосибирской области, за январь — декабрь 2016 года в области введено 2,2 млн квадратных метров жилья или 36,9 тыс. квартир. В областном центре в 2016 году сдано 1,5 млн квадратных метров жилья или почти 28 тыс. квартир. Минстрой региона подчеркивал, что по итогам 2016 года удалось выполнить 116,8% от плана по вводу жилья, установленного губернатором области на 2016 год.

А в ноябре 2016 года Генпрокуратура сообщала, что большинство долгостроев в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске. На территории округа на тот момент числилось около 170 объектов, строительство которых было приостановлено или осуществлялось медленными темпами, из них порядка 77 объектов были расположены в Новосибирской области.