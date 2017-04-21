Шэньян, Китай, 21 апреля, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Новый случай заражения вирусом H7N9 зарегистрирован в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, передает 21 апреля газета Global Times.

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Заболевшей является 61-летняя женщина, которая в настоящий момент получает лечение в провинциальном госпитале, утверждается в сообщении местного Комитета здравоохранения и планового деторождения. Случай является четвертым для этой провинции с начала года.

Напомним, что недавно первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 был зарегистрирован на Тибете, что говорит о том, что вирус распространяется в том числе и в северных регионах Китая. Провинция Ляонин является одной из трех северо-восточных провинций, расположенных вблизи границ с Дальним Востоком России.

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