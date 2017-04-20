Осло, 20 апреля, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Норвегия является форпостом НАТО на Севере, значение северного фланга возрастает. При этом в интересах Евросоюза взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Об этом, как сообщает сегодня, 20 апреля, издание The High North News, заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде на презентации «белой книги» о курсе страны в области политики безопасности.

U.S. Army Europe Норвежский и американский генералы

По словам министра, США «есть и останется» наиболее важным союзником Норвегии. Министр обороны Ине Эриксен Сёрейде отметила, что у двух стран давние традиции сотрудничества, и они не изменятся со сменой президента в США. При этом, подчеркнул Берге Бренде, для Норвегии также важно «сохранить добрососедские отношения с Россией».

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Кроме того, по мнению норвежских политиков, в последние годы еще более важным становится сотрудничество с Европейским союзом, диалог по вопросам политики безопасности в странах Северной Европы также должен быть продолжен. При этом Осло стоит расширять военное сотрудничество с отдельными союзниками — Великобританией, Германией, Францией, Нидерландами.

«Мы должны иметь стратегию выбора», — отметила Ине Эриксен Сёрейде. Среди факторов, которые влияют на курс политики безопасности королевства, министр назвала сложность международной внешней политики, непредсказуемость международной обстановки и сокращение сроков предупреждения. Как отметила министр обороны, сегодня королевство не может позволить себе «роскошь» выбирать «хорошие» решения: выбор стоит между «плохим и тем, что еще хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Норвегии развернулась дискуссия о том, какой должна быть политика в области безопасности и обороны. Министерство обороны неоднократно заявляло, что главная роль страны заключается в том, чтобы быть флагманом НАТО на Севере. Противники такого подхода, в том числе и из числа военного командования, настаивали, что страна должна сконцентрироваться на возможностях самостоятельно защищать себя и не надеяться на Альянс.

«Обязательства в рамках НАТО, участие в международных учениях и постоянное присутствие в Арктике наносят ущерб учениям собственным, внутригосударственным», — считает один из противников политики Минобороны адмирал Хакон Брун-Хансен.

Оборона Норвегии слишком дорогостояща и ориентирована на потребности Североатлантического альянса, при этом нестабильность, спровоцированная конфликтом на Украине, рост террористических угроз требуют большей готовности реагировать именно внутри страны, уверен адмирал.

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