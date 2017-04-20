Москва, 20 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум.

Законопроект о захоронении Владимира Ленина внесли в Госдуму депутаты ЛДПР и «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Dmitry Azovtsev Вход в Мавзолей В. И. Ленина

Предлагается установить порядок перезахоронения исторических личностей. На протяжении последних десятилетий такие вопросы возникали неоднократно, и каждый раз вопросы перезахоронения решались в индивидуальном порядке, отмечают парламентарии.

Так, устанавливается, что «в целях рассмотрения вопросов перезахоронения останков исторических личностей, деятельность которых оказывала влияние на ход и исход крупных исторических событий, в целях увековечения их памяти правительством РФ в установленном им порядке образуются межведомственные комиссии».

Отдельно прописывается, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». «Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ с учетом предложений межведомственной комиссии», — говорится в документе.

Парламентарии отмечают, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон. Русская православная церковь считает, что, безусловно, останки Ленина должны быть преданы земле и страна «опоздала с этим на четверть века». Однако при этом важно не «разбередить старые раны и не спровоцировать раскол». Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отметил, что «нужно дождаться момента, когда по этому вопросу в обществе наступит согласие». Президент Российской Федерации Владимир Путин также призвал подходить к этому вопросу «аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество…», напоминают авторы.

При этом законопроектом на федеральном уровне закрепляется понятие перезахоронения, а также устанавливаются случаи, при которых может производиться перезахоронение. При этом органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией вправе расширить перечень основания для перезахоронения. Также законопроектом предлагается закрепить, что перезахоронение производится на основании разрешения, выданного органами местного самоуправления, с обязательным учетом санитарно-эпидемиологических требований. Порядок выдачи разрешения на перезахоронение, а также перечень необходимых документов устанавливаются органом местного самоуправления.