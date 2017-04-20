Москва, 20 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Маятник крымского вопроса, раскачанный политическими интересами не только Украины и России, но и государств, приложивших немало усилий в разжигании конфликта между двумя славянскими братскими народами, то замедляет свой ход, то увеличивает шаг, стараясь побольнее задеть оппонентов, признающих или отрицающих результаты референдума, ставшего основным правовым аргументом присоединения Автономной Республики к Российской федерации, заявил корреспонденту ИА REGNUM известный российский журналист, режиссер и сценарист документального кино Ашот Джазоян.

Игорь Ефимов (Украина) Презентация фильма «Верую» в Гамбурге. 2016

Сегодня, 20 апреля, пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины сообщила, что «Служба безопасности Украины вынесла постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазоянуиз-за его визитов в Крым».

Ашот Джазоян прокомментировал данное заявление:

«Крым — это одна из важных составляющих в моей жизни, с этим регионом связана большая часть моей творческой и профессиональной деятельности. Я являюсь одним из основателей кинофестиваля «Вместе» со своими украинскими коллегами. Как секретарю Союза журналистов России мне было поручено создать в Крыму и Севастополе Крымский союз журналистов. Там работают порядка 1000 журналистов. Крымские журналисты выразили радость, что они входят в Союз журналистов России, но и сожаление, что уходят от Украины, потому что они считают, что диалог должен быть продолжен. По мнению наших коллег из Крыма, ничего такого противоестественного не произошло. Нужно понимать, что жители Крыма вошли в состав Украины не потому, что хотели уйти из Украины, а потому что люди захотели быть в составе России. Это очень важный акцент.

Самое абсурдное во всей этой истории то, что я являюсь также координатором программы российско-украинского диалога под эгидой ОБСЕ, который его участники назвали «Две страны — одна профессия». В рамках проекта молодые журналисты России и Украины создали огромное количество фоторепортажей, лонгридов и объединенными усилиями сняли документальные фильмы, среди которых «Стражники свободы» и «Это — Naschmarkt», которые были представлены в Вене и на международных кинофестивалях. Участники проекта «Две страны — одна профессия» дружно поддержали идею создания совместных сюжетов не о политике, а о жизни простых русско-украинских семей, разделённых гражданской войной.

Ребята, работавшие над проектом, не расставались и в минуты досуга: даже ночью, под проливным дождём, например, ходили смотреть памятник советскому воину в Вене. Буквально неделю назад была закончена работа над очередным документальным фильмом «Верую», подготовленным большой российско-украинской съемочной группой в рамках проекта, который рассказывает о том, как Босния выходит из того конфликта, который был развязан на югославской земле. Это была и совместная работа, и попытка понять, как нам жить дальше, учитывая противостояние, которое возникло из-за юго-востока Украины между Россией и Украиной. Трейлер фильма уже был показан широкой общественности на форуме в рамках встречи министров иностранных дел 9 декабря 2016 года в Гамбурге.

Также хотелось бы отметить, что в 2015 году в рамках медиафорума «Диалог культур» на международной фотовыставке «Я здесь живу», проходившей в здании Главного Штаба Государственного Эрмитажа, были представлены серии работ украинских фотографов Оксаны Юшко «FAMILIA» — о русско-украинских семьях, а также Артура Бондаря «Подписи войны» — о ветеранах Второй мировой войны. В рамках форума российским и иностранным коллегам был показан фильм «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, в котором повествуется о зарождении любви на фоне вражды двух гуцульских родов.

Украинский черный список журналистов — это по своей сути нонсенс, так как он нарушает один из главных законов журналистики — свободу перемещения. Нельзя забывать, что журналист — это человек, который преодолевает границы, и если он действует по законам Российской Федерации, то имеет право перемещаться по любой территории.

Когда год назад был инициирован запрет на въезд журналистов, состоялась специальная встреча в рамках работы офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в ходе которой представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович выразила свое негодование в отношении к данной ситуации. Она назвала обращение участника российско-украинского диалога в СБУ по поводу своего коллеги из России, который в течение двух лет находится в постоянном диалоге с украинскими журналистами, доносом, который противоречит журналистской этике и является неприемлемым, тем более что на этом же совете было принято решение о посещении Крыма российскими коллегами.

Как секретарь Союза журналистов России я не могу не отметить тот факт, что у нас нет запретов, касающихся деятельности украинских журналистов. Напротив, Союз журналистов России старается всегда помочь коллегам. Когда были задержания украинских журналистов, мы писали письма в защиту, посылали обращения, поднимали наш голос для того, чтобы им помочь. Точно так же Национальный союз журналистов Украины помогал России, когда происходили какие-то задержания российских журналистов.

Украинские журналисты очень талантливые люди. Но в настоящее время так называемый украинский профсоюз журналистов перестал существовать. Сейчас там работают юристы и бывшие представители администрации. Журналистского там ничего не осталось, и возникает другая история — это чиновническая организации, и такими действиями они пытаются заявить о себе. А запреты — это уход от профессионального диалога, они дают место фейкам или другим методам, которые принесут еще большие противоречия и противостояние между журналистами России и Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну запретили въезд на Украину на три года. Решение о запрете было принято Службой безопасности Украины 18 января 2017 года.