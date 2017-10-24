Санкт-Петербург, 24 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 октября «Рабочий путь» в статье «Провокация» заявляет, что в лишении Пальчинским питерских заводов заказов («разгрузка»), в доставлении Петрограду только 27% минимально необходимого для поддержания заводов топлива, в реквизиции в Москве уполномоченным министерства продовольствия свыше 2000 голов скота, идущего для Питера, в задержании черносотенными силами на Мариинской системе грузов, идущих на Петроград, и т. д. — видит сознательно проводимую политику ставки «на голод» и требует немедленного осуществления рабочего контроля, чтобы положить этому предел.

Немцы

В Петроград, при ежедневной потребности в хлебе в 48 000 пудов, 11 октября прибыло 18 000 пудов в зерне и 15 000 пудов муки.

Утром под председательством Керенского и при участии Коновалова, военного министра Верховского, генерала Духонина и вызванных из Пскова главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова и генерал-квартирмейстера Северного фронта Барановского состоялось военное совещание.

В своем докладе Черемисов констатировал хорошее положение на Северном фронте:

«Наступления противника ждать не приходится, настроение частей фронта ныне не внушает никаких опасений, и, в случае, если придется продолжать военные операции, можно надеяться, что войска выполнят свой долг; сообщил о требовании армейских комитетов заменить фронтовые части тыловыми; для срочной эвакуации Петрограда нет никаких оснований».

Отношение к эвакуации Петрограда изменено: эвакуация будет производиться не как срочная мера, а постепенно; Учредительное собрание, вне зависимости от положения на фронтах, должно быть созвано в Москве, ввиду ненормального положения, в котором находится Петроград.

Особоуполномоченный по разгрузке Петрограда Кишкин 11 октября поставил перед Временным правительством вопрос о необходимости, «для поощрения выезда из Петрограда рабочих», продлить им право на установленную при переходе с одного предприятия на другое отсрочку от призыва на военную службу с одной недели до двух месяцев.

«Широко поставленная Вр. пр-вом задача по разгрузке Петрограда… в отношении перевода промышленных предприятий… в значительной мере стеснена правилами, устанавливающими лишь недельный срок отсрочки перехода с одного предприятия на другое. Практика показала, что, при производстве подобного перевода многие рабочие добровольно теперь же покинули бы столицу, если бы не имелись налицо приведенные выше ограничения… Для поощрения выезда из Петрограда рабочих и служащих… все эти сроки совершенно недостаточны. Необходимо поэтому предоставить служащим и рабочим право сохранять свои оторочки по призыву в течение не менее двух месяцев»

Военным министром Верховским 11 октября издан приказ о привлечении действующей армии к обеспечению порядка внутри страны и к борьбе с растущей анархией путем комплектования кадров милиции, конной стражи и железнодорожной охраны из лучших офицеров и солдат, преимущественно из числа георгиевских кавалеров.

Москва, Милиционер на фоне Бутырской тюрьмы

На закрытом заседании Временного правительства 11 октября с участием высших военных чинов обсуждалось предстоящее выступление министра иностранных дел Терещенко в предпарламенте. Терещенко категорически возражал против «наказа» ЦИК Скобелеву, указывая, что раз Скобелев едет на конференцию с одобрения правительства, то и директивы, данные ему, должны совпадать с планами и намерениями правительства в этой области. Терещенко признал, что формула «война до победного конца» теперь потеряла кредит и как дипломатическое оружие должна быть отброшена. Он выдвинул другую: «война до боеспособности армии», без которой престиж России не будет достаточно внушительным.

«По данным Ставки и военного ведомства, этого можно достигнуть, если армия будет избавлена от внешнего пагубного влияния и будет осведомлена о стремлениях, воодушевляющих Временное правительство на благо родины».

Решено, что Терещенко выступит в предпарламенте, по уполномочию всего состава Временного правительства, с заявлением, что правительство действует в полном согласии с союзными державами. Подвергнуть «наказ» критике в публичном заседании предпарламента правительство считает необходимым для того, чтобы рассеять заблуждение общественного мнения Западной Европы, склонного считать «наказ» ЦИК тождественным с программой самого правительства, и одновременно оказать давление на ЦИК, чтобы добиться изменения «наказа».

В связи с циркулирующими слухами о готовящемся на 20 октября выступлении большевиков, Временное правительство решило принять предупредительные меры.

Правительство постановило организовать в составе министерства внутренних дел особый национальный отдел для «урегулирования национальных стремлений и сочетания справедливых притязаний малых народов с интересами государства в его целом… не предрешая до Учредительного собрания вопроса о будущем государственном устройстве России».

Керенского посетила депутация Всероссийского церковного собора, ходатайствовавшая о возвращении церкви церковно-приходских школ, перешедших в ведение министерства народного просвещения. Керенский ответил, что правительство своего постановления не отменит, но церкви предоставлена полная свобода, и она может открывать и свои школы.

Министром земледелия Масловым внесен во Временное правительство законопроект о передаче земель сельскохозяйственного значения в ведение земельных комитетов, но допускающий ряд изъятий для образцовых хозяйств, остающихся в руках их владельцев.

В присутствии высших военных чинов состоялось второе закрытое заседание комиссии предпарламента по обороне.

На заседании президиума предпарламента предложение закончить прения по вопросам обороны страны принятием резолюции встретило возражения, что в предпарламенте нет сорганизовавшегося большинства и потому нет гарантий, что предпарламентом может быть принята какая-нибудь резолюция. Предложение передано на обсуждение фракций.

Бюро ЦИК Советов постановило не признавать съезд Советов Северной области полномочным съездом, а только частным совещанием отдельных Советов, ссылаясь на ряд формальных причин (неуведомление ЦИК о его созыве, неполучение некоторыми провинциальными Советами области приглашений, присутствие на съезде представителя Московского Совета, не входящего в состав Северной области). Новгородская делегация на съезде получила по телеграфу из Пскова от областной организации распоряжение не принимать участия в работах данного съезда.

Бюро ЦИК Советов 11 октября предложило редакции «Известий ЦИК» печатать полностью и в соответствующем порядке все резолюции как за, так и против съезда Советов.

На заседании солдатской секции ЦИК Советов, при участии членов фронтовой группы предпарламента и членов совещания при военном министре, по вопросу о поднятии боеспособности армии постановлено применять во всей строгости вновь вводимую дисциплину к частям, ведущим дезорганизаторскую работу, а равно составленным из амнистированных уголовных, жандармов и полицейских, отнюдь не расформировывая и не распыляя их («штрафные» части); использовать добровольческое движение, формируя добровольцев опять-таки в особые части.

Русская армия

По поводу заявления, сделанного на заседании Выборгского районного Совета приехавшим с фронта Орловым, что комиссар Северного фронта Войтинский угрожал некоторым частям открытием фронта, Бюро ЦИК Советов поручило военно-следственной комиссии «расследовать факт подобного заявления и, в случае неподтверждения, привлечь Орлова к ответственности за распространение слухов, порочащих тов. Войтинского».

В Петрограде открылся съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Северной области, созванный по Инициативе Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии. Антонов (Овсеенко), открывая съезд, заявил:

«Съезд предполагалось созвать 8 октября в Гельсингфорсе, но, ввиду изменений в стратегическом положении, было решено перенести в Петроград… Приветствуя данный съезд, цель которого — связать в одну мощную организацию всю Северную область, — я должен сказать, что такая спайка необходима для укрепления революции. Данный съезд является как бы предтечей Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов».

Подавляющее большинство делегатов съезда — большевики, из остальных — левые эсеры.

Председатель съезда отметил ряд конфликтов, перед которыми стоит страна: между Временным правительством и деревней в области разрешения земельного вопроса, между им же с ЦИК и окопами по вопросу об окончании войны, отметил катастрофическое положение хозяйства страны и бездеятельность власти и указал, что съезд является последней действенной попыткой масс найти выход путем разрешения вопроса о власти.

По внеочередному заявлению о том, что с 9 октября 27 заключенных в «Крестах» по делу «3—5 июля» объявили голодовку, требуя освобождения, съезд постановил послать делегацию к заключенным с предложением приостановить голодовку: «Час вашей свободы близок».

Все первое заседание посвящено докладам с мест. Выступивший от Петроградского Совета Троцкий отмечает, что обновленный Совет пользуется общим признанием и популярностью, потому что он ведет непримиримую борьбу с классовыми врагами и правительством, предающим интересы революции.

«План сдачи революционного Петрограда, который скрывается за эвакуацией, диктуется ненавистью к революционному пролетариату и гарнизону и стремлением от них избавиться. Правительство может бежать из Петрограда, но Петроградский Совет и революционный народ никуда не уйдут, будут бороться и, если понадобится, умрут на своем посту».

Касаясь выдвинутого штабом вопроса о выводе петроградского гарнизона, Троцкий говорит, что Совет, помня времена корниловщины, когда Временным правительством также принимались меры к выводу петроградского гарнизона с тем, чтобы обезоружить Петроград и задушить Совет, не может взять на себя ответственность за вывод гарнизона, не зная, вызывается ли он стратегической необходимостью. Съезд должен взять в свои руки оборону страны в целом.

«Нет в России сейчас другой фигуры, которая смогла бы встать во главе страны, кроме Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов. На этом съезде мы должны практически и действенно поставить вопрос о переходе всей власти к Советам, — в этом подлинное содержание работ съезда».

Представитель Балтийского флота указал, что цели и задачи, которые ставит Балтийский флот, это углубление революции; для ее спасения флот исполняет приказы командующих, скрепленные подписью комиссара, но категорически отказывается исполнять распоряжения Временного правительства. Флот требует активной мирной политики, а так как правительство на это неспособно, то власть должна перейти к Советам.

Матросы на демонстрации

Представители ряда Советов говорят о необходимости взять власть, так как на местах удержать массы от выступлений становится все труднее. Представители Кронштадтского и Гельсингфорсского Советов и Финляндского Областного Комитета заявили, что они фактически обладают полнотой власти, так как ни одно распоряжение Временного правительства не исполняется без санкции его Советом.

Выступавший с приветствием представитель Херсонского губернского земельного комитета заявил, что его губерния не выпустит зерна до тех пор, пока Советы не возьмут власть в свои руки. Только после справедливого разрешения аграрного вопроса «Юг даст хлеб Северу».

Председатель резюмирует доклады с мест:

«Основной мотив всех речей, заслушанных сегодня, основной лозунг — вся власть Советам! Долой существующее Временное правительство! Такова единодушная оценка нынешнего положения страны. Мы должны оправдать доверие масс и вести действенную политику в борьбе за власть».

«Рабочий путь» печатает:

«Немцы угрожают Петрограду, а в это время, как нам достоверно известно, Вр. пр-во стремится обезоружить ряд укрепленных пунктов, стоящих на пути к Петрограду, требует снятия с укрепленных мест пушек (которые можно установить в другом месте только через полгода), открывая теперь путь немцам к Питеру. Все это делается для того, чтобы выполнить свои контрреволюц. планы, чтобы разоружить революцию и ее центры.

Мы не указываем мест и обстоятельств, чтобы не подвергнуться обвинениям в разглашении военной тайны, так как Вр. пр-во сделало из этого военную тайну, хотя об этом, по всей вероятности, знает тот, от кого это скрывают».

В Новочеркасск 11 октября прибыл генерал Юденич, командированный правительством для ликвидации трений между ним и казачеством по конфликту с атаманом Калединым.

Главнокомандующий Западным фронтом обратился к населению с воззванием, в котором предлагает прекратить захват помещичьих земель и имений, рубку леса и т. д. и предупреждает, что если немедленно не восстановится спокойствие, то будет применена сила оружия.

Соединенное заседание Исполкомов Московских Советов рабочих и солдатских депутатов по вопросу о топливном кризисе 11 октября приняло в основу резолюцию, требующую, для разрешения надвигающейся в связи с недостатком топлива катастрофы, регулирования всей промышленности путем ее национализации.

«Это регулирование не может быть проведено при буржуазном составе Вр. пр-ва, когда во главе экономического комитета и прочих регулирующих органов стоят представители боевых организаций промышленников, заинтересованных в табели революции путем разрушения промышленности.

При этих условиях экономический вопрос разрешения надвигающегося кризиса становится непосредственно политическим вопросом и притом требующим разрешения в ближайшее время. Только немедленный захват власти Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов может спасти от гибели страну и революцию».

Общее собрание рабочих Путиловского завода, заслушав докладчиков разных течений, единогласно приняло резолюцию большевиков.

В «Известиях ЦИК» опубликован список резолюции с требованием немедленного созыва Всероссийского съезда Советов для захвата власти.

202-й полк в Костроме единогласно постановил написать своим родным и призвать всех солдат и граждан Костромы голосовать на выборах в Учредительное собрание только за список большевиков.

В тот же день на Сормовском заводе на перевыборах общезаводского комитета победили большевики. В Феодосии на перевыборах Солдатской секции Совета победу одержали большевики-украинцы. В Казани на выборах в городскую думу большевики прошли вторыми, получив 22 места (первыми прошли кадеты —30 мест).

Совет

В Иркутске открылся съезд Советов Восточной Сибири; состав: 34 большевика, 15 левых эсеров, 23 социал-демократа объединенца и 45 правых эсеров.

В Харькове открылась Областная конференция Советов Донецкого и Криворожского бассейнов; присутствуют 47 большевиков, 41 меньшевик и 34 эсера; всего представлено свыше 600 000 рабочих.

Николаевский комитет из опасения, что крестьянские восстания уничтожат в уезде ценные хозяйства, объявил все частновладельческие хозяйства общенародным достоянием и приступил к немедленной их конфискации, создав специальное бюро из представителей Исполкома, земельной, продовольственной и земской управ, социалистических партий и профсоюзов; бюро поручено управление конфискованными имениями.

Центральный комитет общественной безопасности Петроградской городской думы, при участии представителей штаба, комиссара правительства и других, наметил ряд мер для охраны безопасности в Петрограде в промежутке времени от оставления его русскими войсками и до вступления неприятельских.

Всероссийский центральный совет профсоюзов опубликовал обращение ко всем советам и профсоюзам, призывающее их воздержаться от установленного Временным правительством порядка регистрации профсоюзов в окружных судах, зачастую используемого в целях борьбы враждебных элементов судебного ведомства с правом коалиции рабочих.

Из «Крестов» освобожден под внесенный Исполкомом Кронштадтского Совета залог в 3000 р. заключенный по делу «3—5 июля» Раскольников (мичман Ильин). Освобожден из Петропавловской крепости (помещен по ходатайству родственников в больницу) царский министр внутренних дел Маклаков.

Зиновьевым и Каменевым написано письмо «К текущему моменту»:

«Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное восстание — значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции.

Нет никакого сомнения, бывают такие исторические положения, когда угнетенному классу приходится признать, что лучше идти на поражение, чем сдаться без бою. Находится ли сейчас русский рабочий класс именно в таком положении? Нет и тысячу раз нет!!! …

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание превосходны… Только на Советы сможет опереться в своей революционной работе и Учредительное собрание. Учредительное собрание плюс Советы — вот тот комбинированный тип государственных учреждений, к которому мы идем…

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни другое неверно, и в этом все дело.

В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат. Но все остальное — под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров. Что же это — случайность? Солдатская масса поддерживает нас не за лозунг войны, а за лозунг мира. Это крайне важное обстоятельство, не учтя которого мы рискуем все наши расчеты построить на песке. Если мы, взявши власть сейчас одни, придем (в силу всего мирового положения) к необходимости вести революционную войну, солдатская масса отхлынет от нас. С нами останется, конечно, лучшая часть солдатской молодежи, но солдатская масса уйдет…

Но, поскольку выбор зависит от нас, мы можем и должны теперь ограничиться оборонительной позицией. Временное правительство часто бессильно провести в жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким шагам Керенского и компании…

Перед историей, перед международным пролетариатом, перед русской революцией и российским рабочим классом мы не имеем права ставить теперь на карту вооруженного восстания все будущее. Ошибкой было бы думать, что теперь подобное выступление в случае неудачи привело бы только к тем последствиям, как 3—5 июля. Теперь дело идет о большем. Дело идет о решительном бое, и поражение в этом бою было бы поражением революции…

Против этой губительной политики мы подымаем голос предостережения».