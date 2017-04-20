Донецк, 20 апреля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В 8 часов утра 20 апреля на внешнем рейде Мариупольского морского порта были замечены два боевых катера военно-морских сил (ВМС) Украины. Оба военных судна пришли из Бердянска, где находятся командование и основной состав Азовской военно-морской базы украинских ВМС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Подойдя к точке, где начинается акватория Мариупольского порта, один из катеров развернулся на 180 градусов и взял обратный курс. Другой же катер, отдалившись от берега, отправился дальше, в восточном направлении.

Уже около 10 часов утра второй катер был замечен подразделениями армии ДНР в трех километрах от береговой линии Азовского моря, у прифронтовой полосы, где расположен поселок Широкино. Катер медленно дрейфовал на морской поверхности более часа, после чего сделал разворот и ушел на запад, в сторону Бердянска.

Командование подразделений армии ДНР, дислоцирующихся на морском побережье, считает, что с борта катера велось прослушивание радиоэфира, а также проводились визуальная разведка и видеосъемка прибрежной территории, где проходит линия боевого соприкосновения. Выход в море двух катеров, базирующихся в Бердянске, был также связан с проверкой их ходовых качеств.

Напомним, что месяц назад силы ДНР подбили один из вражеских катеров, когда велся обстрел побережья. Разведчики ДНР считают, что украинская сторона намерена активизировать боевые действия с моря в ближайшее время. В них будут входить как обстрелы территории ДНР на южном участке фронта, так и попытки высадки десанта.