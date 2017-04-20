Луганск, 20 апреля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Разведкой Народной милиции Луганской Народной Республики установлено, что в оккупированном украинскими войсками районном центре Станица Луганская (28 километров к северу от Луганска) размещен склад боевых отравляющих веществ.

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В таком случае возникает подозрение, что украинское военное командование подготавливает поселок Станица Луганская в качестве плацдарма для проведения химической атаки.

Об обнаруженном «химическом плацдарме» командование Народной милиции ЛНР уже поставило в известность миссию ОБСЕ, отслеживающую ситуацию в Донбассе, а также представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Стало известно, что подготовку «химического плацдарма» в Станице Луганской командование ВСУ начало совсем недавно, воспользовавшись «первоапрельским перемирием». Похоже, что использование боевых отравляющих веществ может стать поводом к войне и внешнему вмешательству Запада, как это происходило на территории Ирака и Сирии.