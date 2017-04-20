Париж, 20 апреля, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон призвал урегулировать вопрос с принадлежностью Крыма с помощью созыва под эгидой ООН специальной международной конференции. Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

По его словам, упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, — бесполезно. «Этого никогда не произойдет», — считает Фийон.

Он напомнил, что Крым — русский с точки зрения истории, культуры и языка. При оценке крымского вопроса следует учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народов на самоопределение, подчеркнул Фийон.

Ранее кандидат в президенты Франции заявил о праве нации на самоопределение применительно к крымскому референдуму в ходе предвыборных дебатов. «Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой», — сказал тогда Фийон.

«Мы ведь тоже изменяли границы, когда, например, признали независимость Косово», — заявил политик.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, будучи бесспорным фаворитом президентских выборов, стал стремительно терять рейтинг на фоне обвинений в фиктивном трудоустройстве своей супруги. В середине марта было начато официальное расследование в отношении кандидата в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.

Автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН.