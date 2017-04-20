Москва, 20 апреля, 2017, 11:59 — ИА Регнум.

В России за 2016 год совокупное состояние богатейших бизнесменов выросло на $100 млрд — до $460 млрд, говорится в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

StockSnap Журнал «Форбс»

Как и в прошлом году, список 200 богатейших людей России возглавил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд, оно выросло за год на $4 млрд.

Увеличили свое состояние и другие вошедшие в топ-5 рейтинга российские предприниматели — владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+$6,6 млрд, до $17,5 млрд), владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (+$6,8 млрд, до $16,1 млрд).

В «пятерку» попали акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко ($16 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($15,2 млрд).

Всего число миллиардеров в российском рейтинге выросло с 77 до 96 человек. По данным издания, их состояние выросло за счет благоприятной ситуации на сырьевых рынках и укрепления курса рубля.

Также в 2017 году вырос порог отсечения при составлении рейтинга — он составил исторический максимум в $500 млн, тогда как годом ранее этот показатель составил $350 млн.

Ранее журнал опубликовал рейтинг богатейших людей планеты, который четвертый год подряд возглавил Билл Гейтс, его состояние оценивается в $86 млрд. На втором месте — владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием $75,6 млрд.

Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос ($72,8 млрд). Мировой рейтинг также установил рекорд — в него вошли 2043 бизнесмена, что на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило $7,67 трлн (+18% к показателю прошлого года).