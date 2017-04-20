Санкт-Петербург, 20 апреля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Пассажирский порт Санкт-Петербург начнет навигацию этого сезона 2 мая 2017 года. В этот день в порт зайдет судно класса люкс Viking Sky компании Viking Ocean Cruises. Это будет первый для построенного в прошлом году судна заход в Петербург. На Viking Sky в город прибудет 930 пассажиров и 600 членов экипажа.

Msccruises.com MSC Fantasia

«Всего в навигацию 2017 года, которая продлится до середины октября, ожидается 243 судозахода и более 540 000 пассажиров, что является рекордными показателями за всю историю порта», — сообщила накануне пресс-служба Пассажирского порта Санкт-Петербург («Морской фасад»).

Как рассчитывают в порту, в навигацию 2017 года количество судозаходов возрастет на 34 единицы, или на 14%, а пассажиропоток — на 83 тыс. человек (+19%) по сравнению с результатами 2016 года.

«На 2018 год также прогнозируется рост по сравнению с 2017 годом: судозаходы — на 10% процентов с аналогичным увеличением пассажиропотока. Таким образом, в 2018 году мы также ожидаем новых рекордов», — отмечают в Пассажирском порту, напоминая, что планирование судозаходов ведется на несколько лет вперед.

Согласно обнародованным планам, в 2017 году девять морских судов впервые зайдут в Пассажирский порт Санкт-Петербург. Среди них будет крупнейшее круизное судно из числа тех, которые вообще когда-либо планировали свое появление в Петербурге — MSC Fantasia круизной компании MSC Cruises S.A. Длина судна составляет 333 метра. Как ожидается, 4 мая на этом лайнере в Петербург прибудет почти 4 000 пассажиров.

А 23 июня ожидается заход нового круизного лайнера Mein Schiff 6. Он прибудет в Санкт-Петербург в рамках круиза по Балтийскому морю спустя всего два месяца после спуска на воду.

Как напоминают в пресс-службе, за неполные девять лет с начала деятельности Пассажирского порта Санкт-Петербург состоялись 1 862 судозахода, а суммарный пассажиропоток составил 3 509 133 человека. Среди прибывших в порт пассажиров были граждане более чем 180 стран. Больше всего среди них было граждан ФРГ (31%), США (19%), Великобритании (13%), Испании (7%) и Италии (5%)

С 2008 года, когда был запущен порт «Морской фасад», круизный пассажиропоток в Санкт-Петербурге вырос в два раза.